Фьюри назвал возможный бой после долгого перерыва
Цыганский король может провести бой против Вордли
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) прокомментировал возможность проведения поединка против действующего обладателя титула WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).
По словам британца, такой бой может стать хорошим вариантом для возвращения на ринг после длительного перерыва, однако конкретные сроки он пока не называет. Слова приводит The Ring Magazine.
Большой бой для Цыганского короля после длительного перерыва. Это может быть вариантом позже в 2026 году, если на то будет Божья воля.
Тайсон Фьюри официально заявил о возвращении на ринг.