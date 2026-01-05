Британский промоутер Спенсер Фирон высказался о возвращенииТайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) в бокс. Слова функционера приводит vringe.com:

Бой с Вордли будет легок в организации, но не думаю, что этот поединок состоится. Я хочу быть с вами честным. Я видел его работу на мешке, и без неуважения к Тайсону Фьюри, но когда я увидел это, я подумал, что это Джон Фьюри бьет мешок. Он выглядел как старик. Я говорю правду, давайте называть все как есть. Ты не можешь списать его таланты, он невероятно талантлив, но Тайсон Фьюри выглядел как старик. И это честная правда так и было. Я тогда сказал: «У Джона все еще крепкие руки». А на самом деле это был его сын. Он выглядел старым. Лицо и тело выглядят старым, он выглядит старым, это было мое первое впечатление.

Но Тайсон Фьюри все еще чума, потому что он невероятно технический боксер. С Фабио Вордли будет легко организовать поединок, это факт, но давайте просто быть реалистичными. Есть только один бой, который хочет увидеть публика, независимо от того, что произошло с Энтони Джошуа. Теперь Энтони нужно взять паузу для скорби, утешения и всего остального, правда? Но разве их поединок не будет тем, что нужно в конце 2026 года? Его откладывали уже долго. Давайте позволим Фабио Вордли быть бойцом нового поколения, у него есть множество других ребят, с кем он может провести поединок. Хоть бой Тайсона Фьюри с Фабио Вордли легко организовать, но я не вижу, как он состоится. Я с вами честен, есть только один бой для организации, и это будет поединок Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа.