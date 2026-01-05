Легендарный американский тяжеловес Эвандер Холифилд оценил шансы Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) на успех в так называемую «золотую эру» тяжелого веса.

В интервью Pro Boxing Fans Холифилд заявил, что Цыганский король имел бы все предпосылки для громких достижений в 1990-х годах.

Ну, очевидно, что он из семьи, где любили драться. В его семье все были бойцами — это было их любимым занятием. Для многих бедных людей, таких как я, драки были одним из любимых занятий, и, как вы понимаете, Тайсон Фьюри происходит из семьи бойцов.

Если бы он выступал в наше время, он был бы одним из тех парней, кто добивался успеха. Он очень подвижный и доказал, что умеет подстраиваться под соперников. Но тогда ему пришлось бы сражаться с более сильными оппонентами, поэтому выносливость была бы обязательной, ведь в наше время все были выносливыми.