Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) высказался о скандальных выходках Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO). Британца цитирует vringe.com:

Вот сижу и думаю обо всем, что в последнее время говорит Деонтей Уайлдер. Меня втянули в перепосты, видео, где я его нокаутирую, и так далее… Я просто удалил это. Вместо того чтобы мстить и кого-то ненавидеть – очевидно, что у этого человека проблемы с психическим здоровьем – я решил не вступать в спор и молиться за него, прося Бога помочь ему.

Ему явно нужна помощь, и я не буду ввязываться в мелкие разборки. Бои были выиграны честно, и на этом все. Я буду молиться за него и просить Отца вернуть его к свету. Этот человек заблудился, это потерянная душа, и я умоляю Иисуса вернуть его в Царство.