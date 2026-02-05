Вайлдер обвинил в расизме и напал на эксперта из-за вопроса о Фьюри
Деонтей не смог сдержать эмоции
около 3 часов назад
Фото: PBC
Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) в эфире Talk SPORT Boxing напал на эксперта Саймона Джорджа из-за вопроса о Тайсоне Фьюри (34-2-1, 24 KO), которого американец обвиняет в мошенничестве:
Мы не будем говорить о нем. Это понятно? Я знаю правду! У меня есть факты! Пойми это! Почему же так сложно поверить черному? Почему белый не может поверить черному? Понимаешь, к чему я веду? Это всё привилегия белых! В этом вся проблема. Ты не улавливаешь сути проблемы! Всё, я ухожу отсюда. Скажи Тайсону, пусть меня осудит, если я говорю неправду.
Напомним, что Уайлдер проведет поединок с Дереком Чисорой.
