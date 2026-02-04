Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от будущего поединка между Дереком Чисорой (36-13, 23 КО) и бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО), отметив агрессивные стили обоих боксеров и пообещав зрелищное противостояние. Слова приводит DAZN Boxing.

По словам Уоррена, болельщиков ждет настоящая «война» на ринге:

Эти стили, которые они привнесут в бой... Оба являются бойцами, которые постоянно идут вперед. Оба выходят сражаться. Никакого отступления.

Как только прозвучит гонг, вы получите, как сказал бы Дерек, войну. Это будет война. Оба пойдут в открытый обмен ударами, и вы будете сидеть на краю своего кресла, наблюдая за этим.

Именно такие поединки сейчас разжигают супертяжелый вес. Заключается много больших боев. Я не думаю, что победитель этого боя завершит карьеру.