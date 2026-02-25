Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) рассказал, почему захотел провести бой с Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO). «Циганского короля» цитирует vringe.com:

Я подумал, что это классный бой. Как я уже говорил, этот человек — опасный противник. А это значит, что я буду более сосредоточенным. Если драться с бойцом, которого я не очень боюсь, с бойцом, на которого мне наплевать, тогда мне будет намного сложнее с мотивацией. А вот если против тебя выходит такой огромный панчер, как арсланбек... Боец, который может закончить бой одним ударом... Ведь вы видели, что у него около 14-15 побед нокаутом в стартовых раундах...

Я не хочу попасть в чужие хайлайты нокаутов (смеется). Так что мне придется хорошо потрудиться, посвятить себя подготовке, сосредоточиться, решить все вопросы в кемпе. А дальше посмотрим, что от меня останется...

Без Великобритании бокс вообще мертв. Я и есть бокс. Я мистер бокс.