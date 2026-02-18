«Он так же опасен, как Дюбуа»: Тайсон Фьюри оценил своего следующего соперника
Цыганский король оценил шансы Махмудова и назвал условия, при которых он готов выйти на победителя пары Вордли — Дюбуа
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), заявил, что не имеет проблем с мотивацией перед возвращением в ринг.
Свой следующий бой Цыганский король проведет против представителя РФ Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО). Слова приводит BoxNation.
Не забегая вперед и не списывая со счетов моего соперника Арсланбека Махмудова, который так же опасен, как и Фабио Уордли с Дэниелом Дюбуа, скажу, что такой бой (против победителя) безусловно был бы мне интересен. Его вполне реально организовать, потому что мы все находимся в одной промоутерской компании. Мы выступаем под одним флагом, так что такие поединки, думаю, можно устроить достаточно легко.
