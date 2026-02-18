Олег Гончар

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что одним из ключевых факторов его возвращения в профессиональный бокс стала трагедия, связанная с командой Энтони Джошуа, передает Sky Sports Boxing.

По словам британца, в момент, когда он находился с семьей в Таиланде, узнал о гибели тренеров Джошуа. Фьюри признался, что эта новость заставила его задуматься о хрупкости жизни. Он подчеркнул, что понял: откладывать решения на потом нет смысла, ведь «завтрашний день никому не гарантирован».

Боксер заявил, что именно тогда окончательно решил вернуться на ринг.

Фьюри подчеркнул, что занимается боксом не по финансовым причинам, а из-за любви к спорту.

Следующий поединок британца состоится 11 апреля в Лондоне — его соперником станет Арсланбек Махмудов.