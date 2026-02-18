Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Агита Кабайела (27-0, 19 KO). Британца цитирует vringe.com:

Я не знаю, состоится ли этот бой, и мне всё равно. Знаете что? Вот вам забавный факт о боксе. Сегодня ты здесь, а завтра тебя нет. Сегодняшние новости завтра — дешёвая бумага. Всем наплевать, не так ли? Если Усик будет биться с Кабайелом, то кому какое дело до этого? Мне будет всё равно. Никто не переживает. Бой не продастся, никто в этом не заинтересован. Как есть, так есть.

Кабайел заслуживает шанс против Усика, но я не думаю, что Усик ему его даст, потому что бой не продастся. Нет настоящих денег. Если ты был при козырях последние три года твоей жизни и затем вдруг их больше нет, и ты получаешь мелочь, то тебя это не заводит, верно? Так что сложно включаться ради такого. После долгого прибыльного периода, к которому ты привык, это действительно не те же самые вещи. Это сложно. Очень сложно иногда включаться на такие поединки, в которых нет больших денег. И если не будет больших денег, я не вижу, как Усик это сделает. Пока кто-то не выложит большую кучу денег на стол и не скажет: «Ладно, ребята, сражайтесь друг с другом!» Но я этого не сделаю.