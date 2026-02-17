Фьюрі обещает нокаут Махмудову: «Его лицо будет похоже на доску мясника»
Британец уверен, что бой закончится в шестом раунде
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) прогнозирует нокаут в первой половине боя против российского боксера Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).
По словам британца, он серьёзно настроен на поединок и не собирается недооценивать соперника. Слова приводит BoxingScene.
Правда в том, что если я дерусь с «пудингом», меня это не слишком заводит. Но теперь я знаю, что буду драться против опасного гиганта, и я полностью настроен. Не могу дождаться, чтобы ударить его по лицу. Я сделаю так, что его лицо после четырех раундов будет похоже на доску мясника. Он поймет, насколько я на самом деле легендарный.
Также британец сделал прогноз на то, как завершится поединок:
Сильный удар правой, нокаут, шестой раунд.
Бой состоится 11 апреля в Лондоне.
Фьюри будет готовиться к бою с Махмудовым без тренера.