Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) заявил о больших планах на 2026 год. Британца цитирует vringe.com:

На данном этапе карьеры я просто хочу провести как можно больше крупных боев. Я завоевал все возможные пояса, я прошел игру в боксе до конца. Теперь дело уже не в титулах, я просто хочу устроить бой с Энтони Джошуа, который уже давно должен был состояться, но так и не произошел.

Очевидно, что сначала у меня впереди большой бой с Махмудовым, а потом мы не знаем, каким будет третий бой после Джошуа, но я нацелен провести три поединка в этом году. Если бой между мной и AJ выйдет хорошим — хотя я так не думаю и считаю, что все закончится быстро — тогда будет реванш. А если нет, то посмотрим.