Владимир Кириченко

Легендарный промоутер Фрэнк Уоррен для The Stomping Ground поделился мыслями о возможном поединке британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) против обладателя титулов WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Вы потеряли надежду, что Мозес когда-нибудь будет драться с Александром Усиком?

«Если бы я был Александром Усиком, я бы не дрался с ним. Хотя, если бы мы провели этот бой сейчас в Великобритании, он бы распродал билеты на «Уэмбли». Все билеты распродались бы мгновенно. Это принесло бы огромную прибыль. Но он смотрит на другие вещи.

И все говорили, что он имеет право делать то, что хочет, после того, чего он достиг. И я это понимаю. Но он должен проводить обязательные защиты своих поясов. А если он не делает этого, то пусть делает титулы вакантными и позволяет другим людям двигаться дальше.

Нельзя, чтобы дивизион застаивался, пока ты проводишь бои, которые приносят тебе деньги. Удачи ему, но не за счет настоящих боксеров. Он будет драться с кикбоксером. И я не обвиняю его. Я уверен, что это привлечет много внимания, и людям будет интересно. Это будет большое зрелище в Египте. Но есть ребята, которые усердно работали, чтобы попасть на первое место рейтинга, и ожидают своего шанса».

23 мая Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена в Гизе, Египет.

