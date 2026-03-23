«Я почувствовал себя так хорошо»: Фьюри признался, почему решил снова вернуться в бокс
Цыганский король выйдет на ринг 11 апреля
около 2 часов назад
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) рассказал, как принял решение вернуться в профессиональный бокс после завершения карьеры. Слова приводит Sky Sports.
По словам спортсмена, ключевым моментом стал зимний отдых в Таиланде, где он почувствовал прилив сил и мотивацию снова выйти на ринг 11 апреля против Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).
Я был счастлив после завершения карьеры и не собирался возвращаться на ринг. Но зимой поехал в Таиланд и почувствовал себя так хорошо... Солнышко грело, я наслаждался и решил, что еще не закончил с боксом. Я начал потихоньку тренироваться, что в итоге привело к подписанию контракта. Я не мог отказаться от боя на стадионе Тоттенхэма. Мне там нравится.
Джон Фьюри сделал громкое заявление перед боем Тайсона: «Мои отношения с сыном уничтожены».
