Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в интервью Boxing King Media лаконично описал Александра Усика (24-0, 15 KO):

Усик — особый талант. Он хороший боксер. Тайсон Фьюри

Отметим, что хевивейтеры дважды делили ринг. В мае 2024 украинец победил раздельным решением судей, а в декабре того же года – единогласным. В команде Тайсона отметили, что «Цыганский король» хочет в третий раз сразиться с украинцем.

