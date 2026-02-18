Олег Гончар

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что его ближайшее окружение не поддерживало решение вернуться на ринг, передает Daily Mail.

По словам британца, некоторое время с ним не общался даже отец, а братья и жена Перис открыто выражали несогласие с его камбеком. Фьюри подчеркнул, что осознает эгоистичность своего выбора, однако чувствует себя счастливейшим именно во время боев. Он подчеркнул, что вернулся не из-за финансовых причин, а из-за любви к боксу.

Боксер также заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время и даже предположил, что может выступать до 50 лет. Уже 11 апреля Фьюри проведет поединок против Арсланбека Махмудова.