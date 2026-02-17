Фьюрі будет готовиться к бою с Махмудовым без тренера
Поединок состоится 11 апреля
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сообщил, что будет готовиться к поединку с россиянином арсланбеком махмудовым (21-2, 19 КО) без тренера. Слова приводит Vringe.com.
Я буду тренироваться сам, знаю, как пройти 12 раундов, выкладываться и отдыхать. Люди представляют это сложной наукой, но если усердно тренируешься, правильно питаешься и отдыхаешь — этого достаточно.
Британский боксер добавил:
Иногда нужны люди для мелких подсказок, но если я чего-то не знаю о собственном теле, уже и не узнаю.
