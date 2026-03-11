Денис Седашов

Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Фрэнк Уоррен рассказал об амбициозных планах британского боксера на 2026 год. По словам главы Queensberry Promotions, после апрельского поединка экс-чемпион мира готовит еще одно громкое выступление в августе или сентябре. Слова приводит DAZN.

Уоррен подчеркнул, что Фьюри полностью сосредоточен на боксе и возвращении утраченных позиций в супертяжелом весе. Приоритетом для команды остается организация масштабных событий, в частности потенциального мегафайта против Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), если тот согласится выйти в ринг.

Тайсон хорошо понимает, что именно он хочет делать. Я не думаю, что Джошуа будет готов, но если он захочет драться, Тайсон готов. Если нет, Тайсон захочет провести большой бой в августе или сентябре. Именно этого он стремится. В прошлом году он был занят своим телесериалом, другими обязательствами и документальным проектом. А этот год — о возвращении на первое место, и именно на этом он сейчас сосредоточен. Фрэнк Уоррен

Напомним, что ближайший выход Тайсона Фьюри на ринг запланирован на 11 апреля. Бриттец проведет поединок против арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).

