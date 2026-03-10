Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) снова заявил, что не планирует проводить поединок против перспективного британца Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO).

По словам украинца, огромная разница в опыте может навредить дальнейшему развитию британского таланта. Слова приводит The Ring.

Я не буду драться с Итаумой, потому что он молодой парень и боксер. Я не хочу его сломать. Александр Усик

Свой следующий поединок Мозес Итаума проведет 28 марта против Джермейна Франклина (24-2, 15 KO).

