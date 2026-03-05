«У Фьюри будут проблемы»: Миллер назвал скрытую угрозу для британца в бою с Махмудовым
По мнению эксперта, габариты и мощный удар претендента могут заставить британца серьезно поволноваться
около 2 часов назад
Известный американский тяжеловес Джаррелл Миллер (27-1-2, 22 KO) поделился мыслями о предстоящем противостоянии между экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO). Слова приведены newbettingoffers.co.uk.
Несмотря на статус фаворита британца, Миллер предостерегает, что габариты и агрессивный стиль Махмудова могут стать серьёзным препятствием для Цыганского короля.
Если вы посмотрите историю, то любой, кто немного выше Тайсона, создает ему небольшие проблемы. Вопрос в том, будет ли Махмудов держать подбородок высоко и демонстрировать агрессию? Если Махмудов сможет быть агрессивным, использовать движения головой и идти вперед, то я считаю, что он создаст Тайсону много проблем. Я думаю, что Фьюри все равно победит, но я не считаю, что это будет легкий бой, как всем кажется. Махмудов способен рубить, в нем есть определенная злоба. Давайте посмотрим, насколько долго он продержится
Напомним, Фьюри 11 апреля проведет поединок с россиянином Арсланбеком Махмудовым.
Фьюри объяснил, почему выбрал следующим соперником россиянина.