Ф'юрі раскритиковал результат поединка с Усиком
Тайсон не считает, что проиграл украинцу
13 минут назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в своем Instagram в очередной раз выразил недовольство результатами боёв с Александром Усиком (24-0, 15 KO):
Я тоже был удивлён. Никогда бы не подумал, что Усик выиграл этот бой! Это то, за что мы любим бокс. Ты никогда не знаешь, что произойдет! Даже в случае победы нокаутом они могут засчитать ничью.
Отметим, что в мае 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей, в бою в декабре 2024 года все судьи увидели победу украинца.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.