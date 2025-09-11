Джошуа – о бое с Фьюри: «Надеюсь попасть Тайсону по голове»
Эй Джей готов снова надеть перчатки
32 минуты назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в социальных сетях заявил о готовности провести бой со своим звездным соотечественником Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).
Моим болельщикам: я вернусь, чтобы снова зашнуровать боксерские ботинки и надеть перчатки как можно быстрее. Надеюсь попасть Фьюри по голове и немного потанцевать перед его блестящим джебом.
Напомним, что в своем последнем бою в сентябре 2024 года Джошуа потерпел поражение нокаутом от Дэниела Дюбуа. Фьюри же в декабре проиграл решением судей в реванше украинцу Александру Усику.
