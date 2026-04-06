Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) поделился планом на бой с Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO). Британца цитирует vringe.com:

Я собираюсь получать удовольствие. Буду дурить, опускать руки, держать их за спиной и дразнить его. Он начнет раздражаться, а потом я его вырублю».

Он сильно бьет и очень опасен. Если он попадет мне как следует, то может меня прикончить. Так что нужно быть максимально собранным в каждом таком поединке.

Никогда не выходил на ринг против такого элитного атлета, как я. И когда он окажется со мной в ринге, то поймет, что это совсем не его уровень.