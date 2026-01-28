Олег Гончар

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) опубликовал видео с украинским боксером Александром Захожим (20-1, 16 KO), который сейчас тренируется в его подготовительном лагере.

32-летний Захожий присоединился к тренировочному процессу Фьюри перед возвращением британца в профессиональный бокс. В ролике Фьюри в шутливой форме представил украинца, назвав его «братом-близнецом», после чего заявил, что «дивизион предупрежден».

Фьюри готовится к камбеку после паузы, которую он объявил в январе 2025 года. Тогда британец заявил о завершении карьеры после двух подряд поражений от Александра Усика. Уже в январе 2026 года 37-летний боксер официально подтвердил намерение вернуться на ринг.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что его поражения от Усика были политическим решением.