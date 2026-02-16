Олег Гончар

Тайсон Ф’юрі высказался о своих поражениях от чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика, заявив, что не считает их справедливыми.

После очередного публичного появления британец подчеркнул, что «сердцем чувствует», будто выиграл оба поединка. По словам Фьюри, боксер всегда знает, когда действительно уступил, и он уверен, что не проигрывал украинцу. В то же время он подчеркнул, что принял официальные решения судей, поздравил Усика и проявил уважение после боя.

Фьюри также назвал вердикты судей одними из «самых грязных» в своей карьере.

Напомним, Макгиган посоветовал Фьюри не проводить третий бой с Усиком.