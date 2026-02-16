Денис Седашов

Украинский боксер Сергей Богачук (27-3, 24 KO) поделился мыслями о главных легендах отечественного бокса. В интервью sport-express.ua спортсмен ответил на непростой вопрос: чьи достижения он считает выше — абсолютного чемпиона мира Александра Усика или легендарных братьев Кличко.

Несмотря на невероятные успехи Усика на современном ринге, для Богачука решающим стал фактор личного вдохновения в детстве. Сергей отметил, что именно путь Виталия и Владимира в свое время стал для него главным мотиватором начать профессиональную карьеру.

Это разные эпохи. Но для меня – братья Кличко. Я на них рос. Они были примером: украинцы, которые с нуля стали мировыми звездами. Я смотрел на них и думал: «Если они смогли, почему я не могу?» Они были моим ориентиром. И символично, что позже я сотрудничал с тем же промоутером. Для меня это знак, что все возможно. Сергей Богачук

Интересно, что Сергей Богачук, как и братья Кличко в начале своей карьеры, начал сотрудничество с известным немецким промоутером Томом Леффлером.

В Великобритании призвали санкционирующие организации «отрастить яй*я» и заняться Усиком.