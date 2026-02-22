Гарсия после победы над Барриосом вызвал Шакура Стивенсона на бой
Американский боксер заявил о готовности встретиться с непобежденным чемпионом
около 15 часов назад
Фото: Getty Images
Американский боксер Райан Гарсия (25-2, 20 КО) после победы над Марио Барриосом (29-3-2, 18 КО) заявил о желании встретиться на ринге с непобежденным чемпионом в четырех весовых категориях Шакуром Стивенсоном (25-0, 11 КО).
Вы знаете, кого я хочу в соперники. Он здесь. Шакур Стивенсон, давай! Я хочу быть отличным чемпионом и ничего не боюсь. Готов встретиться с Девином Хейни, с Шакуром Стивенсоном, с кем угодно. Я хочу этого боя, Шакур, вижу тебя. Давай сделаем это.
