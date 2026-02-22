Денис Седашов

Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс поделился мнением о победе нового обладателя титула WBC в полусреднем весе Райана Гарсии (25-2, 20 КО) в поединке против Марио Барриоса (29-3-2, 18 КО).

По словам легендарного американца, для Гарсии это был непростой бой, ведь речь шла о его первом чемпионском титуле после длительного перерыва без выступлений.

Это первый чемпионский титул Райана, и учитывая обстоятельства, он выступил хорошо. Было заметно, что он некоторое время не боксировал, но затем поймал свой ритм. Райан и его отец знают, что делать дальше. Главное — он снял этот груз с плеч. Бернард Хопкинс

Также эксчемпион воздержался от прогнозов относительно возможного реванша с Девином Хейни (33-0, 15 KO), подчеркнув, что команда Гарсии примет решение, которое будет наилучшим для дальнейшего развития карьеры боксера.

Напомним, сегодня утром Райан Гарсия победил Марио Барриоса единогласным решением судей и впервые в карьере стал чемпионом мира по версии WBC.