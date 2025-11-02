Гарсия возвращается и рассчитывает на бой с Барриосом за титул
Golden Boy и PBC обменялись контрактами
около 7 часов назад
Звездный американский боксер Райан Гарсия (24-2, 20 КО) близок к поединку с чемпионом WBC в первом среднем весе Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО) в первом квартале 2026-го, сообщает The Ring.
В настоящее время известно, что промоутерская компания Golden Boy и PBC, представляющая Барриоса, обменялись контрактами.
Бой запланирован на первый квартал 2026-го года.
Последний поединок Райана прошел в мае 2025-го года, где он неожиданно проиграл Роландо Ромеро единогласным решением судей.
Барриос в июле сыграл вничью с легендарным Мэнни Пакьяо, сохранив чемпионский пояс.