Бывший чемпион мира Мурат Гассиев (32-2, 25 КО) признался, что пока не имеет веры в реванш с лидером хевивейта Александром Усиком (24-0, 15 КО). Бойца цитирует fightnews.info:

Очень много времени прошло с 2018 года, он стал лучше, Бокс изменился, появилось много молодых ребят. Мне кажется, что с ним не нужно боксировать, а нужно идти в драку. Многие пытались, но ни у кого не получилось. Шанс победить есть у каждого, но на сегодняшний день ни у кого это не вышло.

Верю ли я, что у нас когда-нибудь будет реванш? Не знаю. Сейчас мы находимся на разных позициях, он пока что недосягаем. Сейчас делаем все возможное, чтобы подобраться к топам, чемпионским титулам, а там уж бог рассудит.