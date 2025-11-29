Гассиев назвал победную тактику на бой с Усиком
россиянин признает, что до реванша с украинцем еще далек путь
около 16 часов назад
Бывший чемпион мира Мурат Гассиев (32-2, 25 КО) признался, что пока не имеет веры в реванш с лидером хевивейта Александром Усиком (24-0, 15 КО). Бойца цитирует fightnews.info:
Очень много времени прошло с 2018 года, он стал лучше, Бокс изменился, появилось много молодых ребят. Мне кажется, что с ним не нужно боксировать, а нужно идти в драку. Многие пытались, но ни у кого не получилось. Шанс победить есть у каждого, но на сегодняшний день ни у кого это не вышло.
Верю ли я, что у нас когда-нибудь будет реванш? Не знаю. Сейчас мы находимся на разных позициях, он пока что недосягаем. Сейчас делаем все возможное, чтобы подобраться к топам, чемпионским титулам, а там уж бог рассудит.
