Олег Гончар

Обладатель титула WBA Regular в супертяжелом весе Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) ответил на вопрос о возможном поединке с чемпионом WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО). Слова боксера привел портал Sports24.kz.

По словам Гассиева, он не верит в этот реванш из-за его непривлекательности с финансовой точки зрения.

«Я всегда говорил, что моя задача — тренироваться, делать свою работу и боксировать с теми соперниками, которых дает команда. Если бы это зависело от меня, я мог бы выбирать, но я не в той ситуации. Кого дадут, с тем и буду боксировать. Сейчас думаю только о том, чтобы поехать домой и уделить время семье». Мурат Гассиев

12 декабря Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева в 6-м раунде и завоевал титул WBA Regular.

В июле 2018 года Усик разгромно победил Гассиева единогласным решением в финале WBSS в крузервейте.