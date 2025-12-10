Гассиев — об Усике: «Если будет возможность — конечно, я с ним дерусь»
Россиянин не теряет надежды встретиться с украинцем на ринге снова
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (32-2, 25 КО) выразил желание провести реванш с Александром Усиком (24-0, 15 КО), но уже за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Слова приводит The Sun.
В 2018 году Гассиев проиграл украинцу в финале Всемирной боксерской суперсерии, после чего Александр стал абсолютным чемпионом мира.
В супертяжелом весе сейчас все очень быстро меняется. Он отказывается от поясов, забирает пояса, и я не совсем понимаю, что происходит. Если будет возможность — конечно, я с ним буду драться.
Российский боксер также пошутил, сравнивая свой и Усика опыт:
Конечно, у Усика тоже бывают уличные стычки, потому что он из Украины, а я из России. Менталитет тот же, ситуация на улицах та же.
