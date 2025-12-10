Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (32-2, 25 КО) выразил желание провести реванш с Александром Усиком (24-0, 15 КО), но уже за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Слова приводит The Sun.

В 2018 году Гассиев проиграл украинцу в финале Всемирной боксерской суперсерии, после чего Александр стал абсолютным чемпионом мира.

В супертяжелом весе сейчас все очень быстро меняется. Он отказывается от поясов, забирает пояса, и я не совсем понимаю, что происходит. Если будет возможность — конечно, я с ним буду драться. мурат гассієв

Российский боксер также пошутил, сравнивая свой и Усика опыт:

Конечно, у Усика тоже бывают уличные стычки, потому что он из Украины, а я из России. Менталитет тот же, ситуация на улицах та же. Мурат Гассиев

