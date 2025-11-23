Головкин стал президентом World Boxing
GGG был единственным кандидатом на пост
около 1 часа назад
Фото: World Boxing
Экс-чемпион мира Геннадий Головкин стал президентом World Boxing.
Глава боксерской федерации Казахстана был единственным кандидатом на пост после снятия своей кандидатуры главы Федерации бокса Греции Мариолиса Харилаоса. Отметим, что предыдущим главой World Boxing был нидерландец Борис ван дер Ворст.
Головкин накануне ответил, как должность в World Boxing повлияет на его боксерскую карьеру.