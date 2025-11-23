Олег Шумейко

Экс-чемпион мира Геннадий Головкин стал президентом World Boxing.

The two-time middleweight world champion and 2004 Olympic silver medallist, Gennadiy Golovkin, has been named the new President of World Boxing at its Congress in Rome.#TimeForWorldBoxing #WBCongress2025 #Elections pic.twitter.com/Pq3ZjQMZTa — World Boxing (@RealWorldBoxing) November 23, 2025

Глава боксерской федерации Казахстана был единственным кандидатом на пост после снятия своей кандидатуры главы Федерации бокса Греции Мариолиса Харилаоса. Отметим, что предыдущим главой World Boxing был нидерландец Борис ван дер Ворст.

Головкин накануне ответил, как должность в World Boxing повлияет на его боксерскую карьеру.