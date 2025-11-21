Головкин прокомментировал, вернется ли он на ринг после избрания президентом World Boxing.
Выборы состоятся 23 ноября
6 минут назад
Бывший чемпион мира по боксу Геннадий Головкин, который вскоре возглавит организацию World Boxing, прокомментировал возможность своего возвращения на ринг. Слова приводит ВВС.
Если моя кандидатура будет утверждена, это можно считать официальным завершением карьеры боксёра. Хотя… возможность возвращения на ринг всегда останется, новый бой не исключён.
Последний бой Геннадий провел 17 сентября 2022 года, когда встретился со знаменитым мексиканским боксером Саулем Альваресом.
Борис ван дер Ворст решил покинуть пост президента World Boxing.