Головкин станет новым президентом World Boxing
Геннадий — единственный допущенный кандидат на выборы
37 минут назад
Бывший чемпион мира по боксу Геннадий Головкин станет новым президентом организации World Boxing.
Казахстанский боксер оказался единственным кандидатом, которого допустили к выборам, которые состоятся в воскресенье, 23 ноября.
В комментарии изданию The Guardian Головкин напомнил о своем пути в спорте и обозначил главные приоритеты на посту:
В любительском боксе я с гордостью завоевал серебро Олимпийских игр 2004 года в Афинах, представляя не только Казахстан, но и ценности честной игры и дисциплины. В профессиональном боксе я стал многократным чемпионом мира и заслужил репутацию честного, уважаемого спортсмена, преданного чистым соревнованиям.
Я стремлюсь усилить управление организацией, обеспечить финансовую прозрачность, развивать технологии для справедливого судейства и создавать больше возможностей для боксеров и боксерок во всех регионах мира.
Головкин получил должность в World Boxing.