Бывший чемпион мира по боксу Геннадий Головкин станет новым президентом организации World Boxing.

Казахстанский боксер оказался единственным кандидатом, которого допустили к выборам, которые состоятся в воскресенье, 23 ноября.

В комментарии изданию The Guardian Головкин напомнил о своем пути в спорте и обозначил главные приоритеты на посту:

В любительском боксе я с гордостью завоевал серебро Олимпийских игр 2004 года в Афинах, представляя не только Казахстан, но и ценности честной игры и дисциплины. В профессиональном боксе я стал многократным чемпионом мира и заслужил репутацию честного, уважаемого спортсмена, преданного чистым соревнованиям.

Я стремлюсь усилить управление организацией, обеспечить финансовую прозрачность, развивать технологии для справедливого судейства и создавать больше возможностей для боксеров и боксерок во всех регионах мира.