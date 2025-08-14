52-летний супертяжеловес Айк Ибеабучи, проведший 16 лет в тюрьме из-за изнасилования, бросил вызов Александру Усику (24-0, 15 KO). Слова нигерийца приводит fightnews.info:

Я побью рекорд Джорджа Формана и стану самым старым чемпионом мира в супертяжёлом весе. Я не позволю, чтобы мне отказали.

Моя цель – титульный бой с Александром Усиком. Усик согревает мои пояса. Если бы у меня была возможность побороться за чемпионский титул в супертяжёлом весе, я бы никогда её не упустил и до сих пор удерживал бы эти пояса. «Президенту» не откажут. Усик удерживает пояса «Президента», и я иду за ними. Они просто в аренде, и он должен за неё заплатить. Его не смогут защитить.