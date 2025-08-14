Усик получил травму в бою за звание абсолютного чемпиона с Дюбуа
Команда украинца попросила отложить переговоры о защите титула WBO в бою с Паркером
около 1 часа назад
Фото: Nick Potts
Промоутер Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO) Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports рассказал, что Александр Усик (24-0, 15 KO) попросил WBO об отложении защиты титула из-за травмы:
Усик вчера отправил письмо, в котором попросил о переносе переговоров о защите титула в бою с Паркером из-за травмы.
Что бы ни произошло, факт следующий – Джозеф Паркер либо будет драться как чемпион, если Усик освободит титул, либо он будет драться с Усиком за пояс.
Посмотрим, что произойдет. WBO опубликует заявление по этому поводу сегодня или завтра. Мне неофициально сообщили, какая позиция.
