Олег Гончар

29 апреля в центре Киева состоится боксерский вечер, ориентированный на молодежь, которая сможет не только увидеть известных спортсменов, но и услышать их личные истории становления. Героями мероприятия станут бывшие чемпионы мира по боксу Александр Гвоздик, Денис Беринчик и Сергей Радченко.

Событие имеет целью показать молодым боксерам реальный путь к большому успеху через трудности, дисциплину и ежедневную работу над собой.

Мероприятие организовал украинский предприниматель и вице-президент Киевской городской ячейки (КМО) Федерации бокса Украины (ФБУ) Егор Альшевски в зале United Boxing Academy Киев на Печерске. Гвоздик, Беринчик и Радченко примут участие, поделятся собственным опытом и расскажут, как формировался их путь к чемпионству, какие вызовы пришлось пройти и что помогло достичь результата.

Денис Беринчик и Александр Гвоздик

Александр Гвоздик — бывший чемпион мира в полутяжелом весе, прошедший путь от любительского бокса, где он завоевал бронзу на ОИ-2012 в Лондоне, до вершины профессионального ринга и славной победы нокаутом над Адонисом Стивенсоном.

Денис Беринчик известен своей яркой манерой выступлений, стабильными результатами на международной арене и серебром Олимпиады-2012. Он победил чемпиона мира Эмануэля Наваратте, который в настоящее время входит в Топ-10 рейтинга P4P.

Сергей Радченко является примером настойчивости и работы над собой, которые привели его к титулу в бриджвейте. В целом, все трое гостей подчеркивают важность дисциплины и характера в достижении целей.

Программа вечера предусматривает мастер-классы, во время которых молодежь сможет получить практические навыки и пообщаться со спортсменами в неформальной обстановке. Особое внимание уделяется историям жизни боксеров — они расскажут о сложных моментах карьеры, травмах, поражениях и возвращениях, ставших ключевыми этапами их становления.

После основной части мероприятия состоится фотосессия и автограф-сессия. Участники смогут получить подписанные футболки и боксерские перчатки, а также лично пообщаться с кумирами. Для детей подготовлены подарки, что сделает событие не только познавательным, но и эмоционально насыщенным.

UBA Киев снова выступает не только площадкой для проведения мероприятия, но и центром развития бокса нового поколения. Пространство сочетает современную инфраструктуру, профессиональный подход к тренировкам и социальную миссию.

На этот раз организаторы подчеркивают, что главная идея вечера — дать молодежи альтернативу улице, показать ценность спорта и мотивировать к развитию через пример украинских чемпионов.

Начало события — в 17:00 по киевскому времени.