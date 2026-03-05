Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) изданию Sport-express.ua поделился мыслями о поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) против легенды кикбоксинга Рико Верховена.

«Клёвый бой, особенно для фанатов. С точки зрения спорта Саша уже всем всё доказал, так почему бы ему не провести поединок против Верховена - лучшего в мире боксера против лучшего кикбоксера.

Усик доказал, что он лучший, когда боксировал против топов. Если Саша побеждал лучших в боксе, то представитель другого вида спорта Верховен не создаст ему проблем. Да, он большой и опасный, но чем он лучше Фьюри? Ничем! Поэтому бой будет идти по плану Александра. Если бы они бились по правилам тайского бокса, тогда было бы за что переживать, но в боксе Саша знает, что делать. Верховен – это не тот оппонент, которого стоит бояться».