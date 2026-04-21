Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, жертва Беринчика ворвался в топ-10
Бывший абсолют из России выбыл из списка
около 3 часов назад
Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
Обладатель титулов WBO и IBF Эмануэль Наваррете (40-2-1, 33 КО) поднялся в топ-10, а бывший абсолютный чемпион Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) выбыл из списка, хотя находился на шестом месте.
Чемпион WBC, WBA и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) сохранил первую позицию.
Рейтинг P4P от The Ring:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Шакур Стивенсон
4. Джесси Родригес
5. Дмитрий Бивол
6 (7). Дзунто Накаатани
7 (8). Давид Бенавидес
8 (9). Девин Хэйни
9 (10). Оскар Колласо
10 (-). Эмануэль Наваррете
Ранее в Великобритании предложили Усику освободить пояса в тяжелом весе.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05