Бывший чемпион мира Александр Гвоздик в интервью sport-express.ua оценил роль Василия Ломаченко и Александра Усика в своей карьере:

Не считал, что в тени. Мне казалось, я греюсь в лучах их славы и тоже как-то это капитализирую.

Сейчас в мире украинского бокса у меня есть звездный статус, но если говорить откровенно, то в этом есть доля заслуги Василия и Сашка. Не думаю, что лично обо мне было бы столько разговоров, если бы я был просто самостоятельной единицей. Однако в нашей жизни случились Олимпиада и WSB, где мы были командой. Мне кажется, что это повлияло на меня только положительно.