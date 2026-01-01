Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS поделился своими мыслями о потенциальном поединке обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO).

«Бросьте, я чувствую, что Усик легко победит. Конечно, Уайлдер может ударить. Каждый удар Уайлдера может быть последним, но мне все равно кажется, что сейчас Усик на вершине мира, а Уайлдер прошел свой пик. Очевидно, что с ударной мощью Уайлдера в любой момент может случиться что угодно. Но мне кажется, что Усик должен побить его».

