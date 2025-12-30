Гвоздик назвал ориентировочные сроки следующего поединка
Украинец планирует выйти на ринг в январе
13 минут назад
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) поделился планами относительно своего следующего поединка.
По словам украинского боксера, его команда ориентируется на конец января, однако конкретных договоренностей пока нет. Слова приводит ESNEWS.
Мы смотрим на конец января, но ничего еще не понятно. Я просто поддерживаю форму и готовность.
