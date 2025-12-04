Олег Гончар

Международная боксерская федерация (IBF) не будет блокировать бой Александра Усика — Деонтея Уайлдера.

Представитель IBF заявил, что организация не является следующей в очереди обязательных претендентов, поэтому бой Усика с Уайлдером возможен без проблем. Вопрос возникнет только когда придет очередь обязательной защиты пояса IBF.

Ранее WBC уже одобрила запрос Усика на добровольную защиту своего титула, что открывает путь к переговорам с командой Уайлдера.

38-летний украинец (24-0, 15 КО) в последний раз дрался в июле, когда досрочно победил Даниэля Дюбуа.