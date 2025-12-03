Эксперт бокса Аде Оладипо высказался о потенциальном поединке Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:

Когда Усика спросили о следующем противнике, честно говоря, у меня в голове было около 10 имен, может даже больше, прежде чем потенциально подумать о Уайлдере. Я думал, он захочет боя с Фабио Уордли, Кабайелем, может быть трилогию с Фьюри, возможно захочет посмотреть, как решится ситуация с Джозефом Паркером, бой с Мозесом Итаумой, но я не ожидал услышать имя Деонтея Уайлдера. Имею в виду, что Деонтей Уайлдер больше не был «Бронзовым бомбардировщиком» со времен остановки Хелениуса, а это было 3-4 года назад. Это просто странный вызов, я этого не понимаю.

Это вызов наследия из-за того, каким когда-то был Деонтей Уайлдер, долгоиграющим чемпионом WBC? Я этого не понимаю. Если бы я был Уайлдером или его менеджером, я бы подумал: «О боже мой, это как джек-пот. Мы готовы!» Какая же это возможность для Деонтея Уайлдера, правда? Хотя я не думаю, что он может нажать на спуск. Даже если этот бой состоится, будет использоваться нарратив «всего одного удара от Уайлдера», хотя на самом деле это уже не актуально. Я видел это с Чжаном, я видел это с Паркером и в его крайнем бою. Тот Уайлдер больше не существует.

Усик сделал все, но я не знаю, могу ли я дать ему право на это. Я действительно думаю, если бы я составлял топ-15 или топ-20 супертяжеловесов, то Уайлдер не вошел бы в мой список. Я не знаю, должен ли номер один в мире допускаться к бою с кем-то, кто не входит в топ-20, а лишь из-за предыдущей истории этого бойца. Да, Тайсон Фьюри дрался с Фрэнсисом Нганну, но я просто ощущаю, что Александр Усик лучше этого. Я всегда чувствовал, что Усик был бойцом, который готов драться с следующим лучшим. И я все еще верю, что он такой.