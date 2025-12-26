Японский абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против мексиканца Давида Пикассо (32-0-1, 17 КО). Слова приводит BoxingScene.

Этот бой будет чрезвычайно важным для моего будущего, и то, как я его проведу, будет иметь решающее значение для того, чтобы стать первым номером pound-for-pound. Поэтому я выложусь на 100%.

Обещаю вам: нет ни единого шанса, что мои пояса уедут вместе с ним в Мексику. Это ключевой поединок во втором легчайшем весе, который вы увидите в субботу. Я готов. Все японские боксеры здесь обладают очень высоким уровнем мастерства и чрезвычайно сильным менталитетом. Это доказано, и мы все проведем хорошие бои — и планируем вернуться домой с убедительными победами.