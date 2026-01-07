Олег Гончар

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что поединок между абсолютным чемпионом в втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) и экс-чемпионом в легчайшем весе Дзунто Накатани (32-0, 24 КО) ожидается в начале мая.

Бой пройдет на легендарной арене Tokyo Dome в Японии. На кону будут стоять все титулы Иноуэ во втором легчайшем весе.

В декабре на вечере бокса в Эр-Рияде Иноуэ одержал победу решением судей над Аланом Пикассо, а Накатани досрочно победил Кристиана Эрнандеса.

Это будет первый бой двух непобежденных японских звезд во втором легком дивизионе, и он должен стать одним из главных событий 2026 года.

