Иноуэ – первый боксер с 1983 года, который четыре раза защитил титул The Ring в течение 12 месяцев
Японец продолжает оставаться непобежденным
38 минут назад
Наоя Іноуе / Фото - ВВС
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) единогласным решением судей победил мексиканца Давида Пикассо (32-1-1, 17 KO).
Этот поединок стал для 32-летнего японца четвертым в 2025 году, что позволило ему установить историческое достижение.
Наоя стал первым боксером за 42 года, который 4 раза защитил титул The Ring в течение календарного года – за это он получил специальный пояс.
Последним, кому это удалось, был Ларри Холмс в 1983 году.
Иноуэ – Пикассо: лучшие моменты боя
