Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) единогласным решением судей победил мексиканца Давида Пикассо (32-1-1, 17 KO).

Этот поединок стал для 32-летнего японца четвертым в 2025 году, что позволило ему установить историческое достижение.

Naoya Inoue is the first man in 42 years to defend The Ring title four times in a calendar year 👹



The last man to do so was heavyweight champion Larry Holmes who made four defences in 1983 👏



The Ring V: Night of the Samurai on DAZN | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/j6NesimFAR — Ring Magazine (@ringmagazine) December 27, 2025

Наоя стал первым боксером за 42 года, который 4 раза защитил титул The Ring в течение календарного года – за это он получил специальный пояс.

Последним, кому это удалось, был Ларри Холмс в 1983 году.

Иноуэ – Пикассо: лучшие моменты боя