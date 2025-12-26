Форвард сборной Украины продолжит карьеру в Хорватии
Иван Ткаченко заключил соглашение с Задаром
19 минут назад
Фото: ФБУ
Форвард сборной Украины Иван Ткаченко стал игроком хорватского клуба Задар. О подписании украинца официально сообщила пресс-служба команды.
В прошлом сезоне украинец выступал за Миттельдойчер, с которым выиграл Кубок Германии. В чемпионате Бундеслиги-2024/25 Ткаченко провел 32 матча, в среднем набирая 4,9 очка и 3,8 подбора за 17,3 минуты на паркете.
