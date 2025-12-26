Мексиканский боксер Давид Пикассо (32-0-1, 17 KO) поделился настроением накануне поединка против абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (31-0, 27 КО). Слова приводит The Ring.

Пикассо признал силу и скорость японского чемпиона, однако подчеркнул, что Иноуэ не является безошибочным.

Я вижу, что Иноуэ сильный и очень быстрый. Но он человек и может ошибаться. Я выше него — это важный момент, и он должен помочь.

Боксер добавил, что в 2025 году провел лишь один поединок, однако компенсировал это интенсивной подготовкой в зале.

Я не так часто выходил на ринг, зато тренировался больше, чем когда-либо прежде. Я готов.

Я сражаюсь за свою семью и команду. Это самый большой бой для мексиканского боксера. Я чувствую эту ответственность. Речь идет не об одном, а о пяти поясах, которые я хочу забрать домой. Я никогда ранее не переживал ничего подобного.